Сделать 5-15 секундный ролик с логотипом сайта

Нужно делать 15-секундные видеоролики на разные темы. Примеры в приложении. Сроки — 1-2 дня на ролик. Контент (логотипы, фотографии, частично тексты) в 90% случаев мы предоставляем. Соответственно, иногда бывает, что нужно самостоятельно найти какие-нибудь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно сделать небольшой ролик, который мы будем прикреплять
вступлением к нашем обучающим урокам.
Примеры подобных роликов:
https://www.youtube.com/watch?v=L0Q_KjaILaM
https://www.youtube.com/watch?v=V6-wCU-JQOk
https://www.youtube.com/watch?v=8gwvDakLm1E
Добавить какое-то простенькое звуковое сопровождение.
Конкретного ТЗ особо нету, так, что можете сразу идеи писать в скайп.
Видео нужно для сайта freedombiz.ru с использованием его логотипа.
Пишите сразу в скайп, он в контактах.
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