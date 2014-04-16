Сделать 5-15 секундный ролик с логотипом сайта

АнимацияЗакрыт14 заявок262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужно сделать небольшой ролик, который мы будем прикреплять

вступлением к нашем обучающим урокам.

Примеры подобных роликов:

https://www.youtube.com/watch?v=L0Q_KjaILaM

https://www.youtube.com/watch?v=V6-wCU-JQOk

https://www.youtube.com/watch?v=8gwvDakLm1E

Добавить какое-то простенькое звуковое сопровождение.

Конкретного ТЗ особо нету, так, что можете сразу идеи писать в скайп.

Видео нужно для сайта freedombiz.ru с использованием его логотипа.

Пишите сразу в скайп, он в контактах.

10 лет назад
Warsong
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн 15-секундного видеоролика

    Нужно делать 15-секундные видеоролики на разные темы. Примеры в приложении. Сроки — 1-2 дня на ролик. Контент (логотипы, фотографии, частично тексты) в 90% случаев мы предоставляем. Соответственно, иногда бывает, что нужно самостоятельно найти какие-нибудь ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание видео квеста

    Доброго дня! Нужно сделать видо квест ( пример http://www.youtube.com/watch?v=TiY-7fh7A3E) Мы предоставим видео ролики и графику. Нужно сделать сам квест. Будет 20 остановок по 3 вопроса на каждой. Исходя из выбранного ответа будут сови ходы. Нужен бюджет на ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анимация движения реки

    Есть картинка 263x800 с фиксированными границами реки, для которой нужна анимация потока воды по временам года (весна, лето, осень, зима). Количество кадров не слишком большое (5-10). Главное-эффект плавности в рамках сезона (плавного переключения между сезонами ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание анимационного рекламного мультфильма

    $300

    Создание анимационного мультфильма продолжительностью примерно 1,5 минуты. Озвучка - приятный мужской голос. Анимация простая черно-белая. Есть примерный эскиз одного из персонажей. Есть сценарий.

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Два баннера в .gif

    1. - Нужен баннер в .gif ширина — 228, высота — 80пх - Баннер будет состоять из двух меняющих друг-друга картинок, на первой картинке крупный текст с картинкой, и на второй — мелкий текст с изображением. - Тематика ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовать на Flash и GIF несколько аним.картинок

    $100

    Нужно отрисовать штук 5 красиво, очень качественно отрисованных анимаций, как на Flash, так и на GIF (варианты на GIF будут отображаться в тех случаях, если браузер не поддерживает Flash, то есть содержимое там будет аналогичное). Только ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Flash игра и Landing page

    Необходимо сделать flash игру и Landing page, на которой она будет располагаться. Игра будет на тему стоматологии, улыбка крупным планом, в которой будут появляться то больные, то здоровые зубы. В больные зубы необходимо будет ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад