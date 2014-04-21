Нужно создать анимированное приложение.

Добрый день.

Требуется создать.. анимированное приложение по сценариям.

Сценарий могу предоставить.

Приложение должно быть для для iPhone и Android.

1) анимация (на чем, как и т.п.)

2) распознавание голоса

3) запихнуть всё это в приложение

Сущность данной идеи заключается в следующем:

- в настоящий момент имеются программы распознания речи, так вот с помощью этого инструмента, возможно оживить книгу в компьютере.

- как это происходит: читая текст книги, программа распознания речи анализирует произносимый текст с написанным в книге текстом и если происходит совпадение, то на экране оживают герои.

- например: (читаем книгу) Посадил дед репку. (происходящее на экране) выбегает дед из дома и садит репку! (читаем книгу) выросла репка большая – пребольшая. (происходящее на экране) репка увеличивается в размере!

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Не обязательно что это должен один человек делать.