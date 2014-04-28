Трейлер для канала Ютуб

АнимацияЗакрыт11 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать скромный трейлер для канала на Ютубе, тематика нло и непознанное. Нет необходимости делать что-то мега крутое. Просто отобразить тематику канала и заинтересовать подписчика. Рассмотрю ваши предложения по цене и срокам.

10 лет назад
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Изменить анимированный баннер на Flash

    Имеется уже готовый анимированный банер на Flash, но без исходников. Нужно раскомпилировать (основная сложность) и внести небольшие изменения (заменить пару чисел в тексте). Называйте Вашу цену за эту работу.

    Анимация20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходима анимация шапки сайта

    Добрый день! Вот есть сайт http://olgaafanasieva.ru/ Необходимо, чтобы анимация была в имени. Что бы одно имя перетекало в другое. Солидно, стильно и выдержано. Подробнее при переписке обсудим. Шаблон сайта предоставим.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Презентация на Flex

    Ищу специалиста по Flex, имеющего опыт работ с графиками. Нужно сделать с 0 презентацию : https://dl.dropboxusercontent.com/u/4518997/POSTAL90mai2022verb.swf (исходники утеряны и нужно добавить новые элементы в будущем). Сразу пишите сроки и цену

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анимация системы охлаждения по чертежу

    Во вложении принцип действия установки. Требуется GIF-анимация. Нужно сделать следующие анимации: 1) анимировать поршни, 2) сделать, чтобы жидкость волнами ходила, 3) чтобы в малой камере появлялись капельки жидкости.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать динамичный баннер

    Задача, создать динамичный банер Вашему малышу меньше годика, мы дарим Вам 100,000, для Рекламной акции страхового агеннства, родителю ребёнка до годика, страхование жизни на 100,000 на год бесплатно.

    Анимация20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простейшее слайдшоу на flash b и баннер

    В качестве задания в 11 классе задано сделать простой сайт и на нём ПРОСТЕЙШИЕ (самое лёгкое, чтобы школьник мог объяснить) - рекламный баннер Adobe Flash - слайдшоу Adobe Flash - анимационная форма - перетекающий текст Нужны баннер с исходниками

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Инфографика 3D

    Добрый день Пример желаемого http://bua.rus4all.ru/traditions/20130301/72390525... http://ria.ru/titanic_infografika/20120415/6261689... Кто умеет обращайтесь. Обсуждаем сценарий, иллюстрации, анимацию, если надо то и 3D программирование. Возможно привлечение к проекту внешних иллюстраторов и технических дизайнеров, 3D-моделерам и Unity-программистам. Общая стоимость реализации будет напрямую ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать мультик

    Нужно создать мультик на подобии этого https://www.youtube.com/watch?v=hv9c_HuK9Gg&amp;app=desktop Сценарий вышлем конкретным претендентам. От вас требуется оценить данный мультик по цене https://www.youtube.com/watch?v=hv9c_HuK9Gg&amp;app=desktop, сколько бы стоило нечто похожее, примерно.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать анимированное приложение.

    Добрый день. Требуется создать.. анимированное приложение по сценариям. Сценарий могу предоставить. Приложение должно быть для для iPhone и Android. 1) анимация (на чем, как и т.п.) 2) распознавание голоса 3) запихнуть всё это в приложение Сущность данной идеи заключается в ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад