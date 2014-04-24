Создать динамичный баннер

Добрый день. Требуется создать.. анимированное приложение по сценариям. Сценарий могу предоставить. Приложение должно быть для для iPhone и Android. 1) анимация (на чем, как и т.п.) 2) распознавание голоса 3) запихнуть всё это в приложение Сущность данной идеи заключается в ...