Анимация системы охлаждения по чертежу

Имеется уже готовый анимированный банер на Flash, но без исходников. Нужно раскомпилировать (основная сложность) и внести небольшие изменения (заменить пару чисел в тексте). Называйте Вашу цену за эту работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении принцип действия установки.
Требуется GIF-анимация.
Нужно сделать следующие анимации:
1) анимировать поршни,
2) сделать, чтобы жидкость волнами ходила,
3) чтобы в малой камере появлялись капельки жидкости.
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