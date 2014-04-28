Анимация смены сезонов леса

Имеется уже готовый анимированный банер на Flash, но без исходников. Нужно раскомпилировать (основная сложность) и внести небольшие изменения (заменить пару чисел в тексте). Называйте Вашу цену за эту работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть поверхность леса из прозрачного пластика, выполненная на 3D принтере (фото имеется). Она располагается на горизонтальном мониторе (средняя толщина ~ 1см), на котором в виде анимированного gif должно быть 4 сезона. Тонкость в том, что детальная текстура леса рассеивается на пластике и не смотрится - необходимо сделать достаточно крупные сектора разного цвета (скажем для лета это может быть светло зеленая область, переходящая в темную + тени от облаков).
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