Анимация смены сезонов леса

Есть поверхность леса из прозрачного пластика, выполненная на 3D принтере (фото имеется). Она располагается на горизонтальном мониторе (средняя толщина ~ 1см), на котором в виде анимированного gif должно быть 4 сезона. Тонкость в том, что детальная текстура леса рассеивается на пластике и не смотрится - необходимо сделать достаточно крупные сектора разного цвета (скажем для лета это может быть светло зеленая область, переходящая в темную + тени от облаков).