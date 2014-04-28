Gif анимация для сайта

Добрый день!

Необходимо сделать гиф-анимацию для шапки сайта.

Ссылку на сайт пришлю в личку.

Одно имя после его появления, должно сменяться другим.

Шаблон сайта psd предоставим. Нужно будет сделать, к примеру вот в таком стиле

http://www.youtube.com/watch?v=hoo8G8GMkuM

Т.е. сначала одно имя собирается из звездочек, потом распадается на звездочки и собирается второе.

т.е. одно имя переходит в другое.

Либо, сделать последовательное появление имен, что бы появлялись друг за другом: Паола — Ольга Афанасьева. И все.

И тут уже как получится, либо после появления имен они так и остаются статично (что желательно), либо по кругу анимация идет. Это уже как технически получится.

Нужна гиф-анимация, т.к. должна быть возможность видеть этот эффект и на моб. устройствах в частности на айфонах.

Сообщайте, пожалуйста, о сроках и ценах.