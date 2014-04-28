Ролик

АнимацияЗакрыт17 заявок275 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен ролик на 10-15 секунд, в котором будет текст на фоне, основная информация которая будет сменяться поочередно тоже текст и логотип, все это в avi

Назовите цену и в чем планируете делать.

10 лет назад
WebAdequate
Сергей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Изменить анимированный баннер на Flash

    Имеется уже готовый анимированный банер на Flash, но без исходников. Нужно раскомпилировать (основная сложность) и внести небольшие изменения (заменить пару чисел в тексте). Называйте Вашу цену за эту работу.

    Анимация20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Gif анимация для сайта

    Добрый день! Необходимо сделать гиф-анимацию для шапки сайта. Ссылку на сайт пришлю в личку. Одно имя после его появления, должно сменяться другим. Шаблон сайта psd предоставим. Нужно будет сделать, к примеру вот в таком стиле http://www.youtube.com/watch?v=hoo8G8GMkuM Т.е. сначала одно имя ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анимация смены сезонов леса

    Есть поверхность леса из прозрачного пластика, выполненная на 3D принтере (фото имеется). Она располагается на горизонтальном мониторе (средняя толщина ~ 1см), на котором в виде анимированного gif должно быть 4 сезона. Тонкость в том, ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Трейлер для канала Ютуб

    Требуется сделать скромный трейлер для канала на Ютубе, тематика нло и непознанное. Нет необходимости делать что-то мега крутое. Просто отобразить тематику канала и заинтересовать подписчика. Рассмотрю ваши предложения по цене и срокам.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходима анимация шапки сайта

    Добрый день! Вот есть сайт http://olgaafanasieva.ru/ Необходимо, чтобы анимация была в имени. Что бы одно имя перетекало в другое. Солидно, стильно и выдержано. Подробнее при переписке обсудим. Шаблон сайта предоставим.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Презентация на Flex

    Ищу специалиста по Flex, имеющего опыт работ с графиками. Нужно сделать с 0 презентацию : https://dl.dropboxusercontent.com/u/4518997/POSTAL90mai2022verb.swf (исходники утеряны и нужно добавить новые элементы в будущем). Сразу пишите сроки и цену

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анимация системы охлаждения по чертежу

    Во вложении принцип действия установки. Требуется GIF-анимация. Нужно сделать следующие анимации: 1) анимировать поршни, 2) сделать, чтобы жидкость волнами ходила, 3) чтобы в малой камере появлялись капельки жидкости.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать динамичный баннер

    Задача, создать динамичный банер Вашему малышу меньше годика, мы дарим Вам 100,000, для Рекламной акции страхового агеннства, родителю ребёнка до годика, страхование жизни на 100,000 на год бесплатно.

    Анимация20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простейшее слайдшоу на flash b и баннер

    В качестве задания в 11 классе задано сделать простой сайт и на нём ПРОСТЕЙШИЕ (самое лёгкое, чтобы школьник мог объяснить) - рекламный баннер Adobe Flash - слайдшоу Adobe Flash - анимационная форма - перетекающий текст Нужны баннер с исходниками

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад