Презентации. Анимированная заставка.

Доброго времени суток. Для сайта кондиционеров нужна анимированная картинка и статическая картинка-заглушка. Изображение размера 2950 × 550 по заполняемости основная часть 1240 px – остальное фон. Тема для изображения - Семья сидит на диване смотрит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анимированная заставка.
Спортивное мероприятие, смешанные единоборства. Сейчас ведется монтаж нескольких поединков. Необходима анимированная заставка, которая будет использоваться перед показом каждого нового боя. 3-4 движения на несколько секунд. Появление, разворот, всплеск, затухание сопровождается звуком
Есть название турнира, есть логотип не спортивной организации, которая является спонсором и организатором одновременно. Необходимо использовать все элементы, вместе с какой-то атрибутикой данного вида спорта (боя без правил). Пример: перчатка разбивает логотип, две перчатки встречаются в центре, капа вылетает из центра за пределы экрана, и т.д.
Презентация участников.
Непосредственно перед показом самого поединка, но после заставки, надо презентовать участников. Для этого необходимо две прямоугольные рамки, для фото соперников выполненные в стиле заставки. На рамке снизу анимированный флажок страны участника. Под рамками место для текстового поля. Необходимо сделать также некую админ часть, чтобы любой администратор мог не напрягаясь заменить фото, флаг и вставить необходимый текст что бы использовать все это для видео монтажа.
Презентация мероприятия.
Необходимо сделать 3-х минутный динамичный флеш ролик в виде показов слайдов. Фото разных этапов подготовки к мероприятию, само мероприятие – яркие фото поединков, эмоции зрителей. Все под тяжелую музыку. Вначале и в конце все та же анимированная заставка
- Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть видео - https://disk.yandex.ru/public/?hash=Zr1wVus41uv9GJKUcJgt01v8IC706tiqHZ67TWEFPuk%3D Его нужно перевести на флеш, а примерно на 11 минуте добавить карту России с интерактивом: при клике на кружочки городов должны всплывать подсказки с информацией. Обязателен опыт работы и отзывы по данному направлению, ...Анимация7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать 7 несложных похожих видеороликов по 1 минуте каждый. Интересует ценник, подробное ТЗ и исходники предоставляем. Если есть примеры, в личку или сюда.Анимация17 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать баннер для рекламной компании ADwords 160 x 600 728 x 90 300 x 250 От Вас: - сценарий (на основании буклета, прикреплен) - сроки - стоимостьАнимация7 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую! Необходимо сотворить чудо в создании видео ролика (анимация, флеш, и т.д.) под ключ. Ролик должен быть продающий услуги консалтинга http://lc-audit.kz/. 1. Сценарий 2. Сам роликАнимация9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется срочно сделать flash-баннер, а также дополнительно к нему заглушку gif. Детали сообщу выбранному исполнителю. Приоритеты - срок, портфолио, отзывы.Анимация16 заявокЗакрыт10 лет назад
- видео презентация web страницы - демо клип оформления заказа на веб-странице - заявки только при хорошем опыте работы и портфолиоАнимация4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Анимационный ролик и адаптация под размеры Хронометраж 30 сек. На фасадном видео-ролике должна присутствовать праздничная символика праздника (салют, лента или герб победы), но текст и шрифт должен быть максимально крупный, в 1 кадре не более 3-х ...Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен ролик на 10-15 секунд, в котором будет текст на фоне, основная информация которая будет сменяться поочередно тоже текст и логотип, все это в avi Назовите цену и в чем планируете делать.Анимация17 заявокЗакрыт10 лет назад