Презентации. Анимированная заставка.

Анимированная заставка.

Спортивное мероприятие, смешанные единоборства. Сейчас ведется монтаж нескольких поединков. Необходима анимированная заставка, которая будет использоваться перед показом каждого нового боя. 3-4 движения на несколько секунд. Появление, разворот, всплеск, затухание сопровождается звуком

Есть название турнира, есть логотип не спортивной организации, которая является спонсором и организатором одновременно. Необходимо использовать все элементы, вместе с какой-то атрибутикой данного вида спорта (боя без правил). Пример: перчатка разбивает логотип, две перчатки встречаются в центре, капа вылетает из центра за пределы экрана, и т.д.

Презентация участников.

Непосредственно перед показом самого поединка, но после заставки, надо презентовать участников. Для этого необходимо две прямоугольные рамки, для фото соперников выполненные в стиле заставки. На рамке снизу анимированный флажок страны участника. Под рамками место для текстового поля. Необходимо сделать также некую админ часть, чтобы любой администратор мог не напрягаясь заменить фото, флаг и вставить необходимый текст что бы использовать все это для видео монтажа.

Презентация мероприятия.

Необходимо сделать 3-х минутный динамичный флеш ролик в виде показов слайдов. Фото разных этапов подготовки к мероприятию, само мероприятие – яркие фото поединков, эмоции зрителей. Все под тяжелую музыку. Вначале и в конце все та же анимированная заставка