Перевести видео во флеш и добавить интерактив

Доброго времени суток. Для сайта кондиционеров нужна анимированная картинка и статическая картинка-заглушка. Изображение размера 2950 × 550 по заполняемости основная часть 1240 px – остальное фон. Тема для изображения - Семья сидит на диване смотрит ...
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Есть видео - https://disk.yandex.ru/public/?hash=Zr1wVus41uv9GJKUcJgt01v8IC706tiqHZ67TWEFPuk%3D
Его нужно перевести на флеш, а примерно на 11 минуте добавить карту России с интерактивом: при клике на кружочки городов должны всплывать подсказки с информацией.
Обязателен опыт работы и отзывы по данному направлению, наличие в скайпе в рабочее время.
Сразу пишите примерные сроки и цены.
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