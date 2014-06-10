Анимированное изображение

АнимацияЗавершен10 заявок269 просмотров
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Доброго времени суток.

Для сайта кондиционеров нужна анимированная картинка и статическая картинка-заглушка.

Изображение размера 2950 × 550 по заполняемости основная часть 1240 px – остальное фон.

Тема для изображения - Семья сидит на диване смотрит телевизор. В комнате работает кондиционр. Воздух из кондиционера выходит в зависимости от времени года – в холодное время – красный, в теплое время – синий, а за окном – сад сакуры и меняющиеся времена года.

10 лет назад
fierija
Вера 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ttjanka
Тетяна 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа. В срок. По ТЗ. Качественная и интересная реализация. Почти не потребовалось переделок. Буду обращаться еще.
Рекомендую! приятно было работать с Верой, интересный заказ, своевременная оплата)
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