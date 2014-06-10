Анимированное изображение

Анимационный ролик и адаптация под размеры Хронометраж 30 сек. На фасадном видео-ролике должна присутствовать праздничная символика праздника (салют, лента или герб победы), но текст и шрифт должен быть максимально крупный, в 1 кадре не более 3-х ...
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Доброго времени суток.
Для сайта кондиционеров нужна анимированная картинка и статическая картинка-заглушка.
Изображение размера 2950 × 550 по заполняемости основная часть 1240 px – остальное фон.
Тема для изображения - Семья сидит на диване смотрит телевизор. В комнате работает кондиционр. Воздух из кондиционера выходит в зависимости от времени года – в холодное время – красный, в теплое время – синий, а за окном – сад сакуры и меняющиеся времена года.
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