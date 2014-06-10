Анимированное изображение

Доброго времени суток.

Для сайта кондиционеров нужна анимированная картинка и статическая картинка-заглушка.

Изображение размера 2950 × 550 по заполняемости основная часть 1240 px – остальное фон.

Тема для изображения - Семья сидит на диване смотрит телевизор. В комнате работает кондиционр. Воздух из кондиционера выходит в зависимости от времени года – в холодное время – красный, в теплое время – синий, а за окном – сад сакуры и меняющиеся времена года.