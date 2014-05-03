Требуется сделать 7 роликов

Добрый день! Необходимо сделать гиф-анимацию для шапки сайта. Ссылку на сайт пришлю в личку. Одно имя после его появления, должно сменяться другим. Шаблон сайта psd предоставим. Нужно будет сделать, к примеру вот в таком стиле http://www.youtube.com/watch?v=hoo8G8GMkuM Т.е. сначала одно имя ...