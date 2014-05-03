Требуется сделать 7 роликов

АнимацияЗакрыт17 заявок222 просмотра
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Требуется сделать 7 несложных похожих видеороликов по 1 минуте каждый.

Интересует ценник, подробное ТЗ и исходники предоставляем.

Если есть примеры, в личку или сюда.

10 лет назад
el-sn
Серж 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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