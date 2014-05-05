Флэш - лампа с летающими светлячками

Необходимо сделать на флэш светящуюся лампу, вокруг которой летают светлячки (светящиеся точки). По клику мышки включать/выключать лампу. Фото лампы дам. Её будет необходимо вырезать.

С вас цена и время. С меня быстрая оплата.