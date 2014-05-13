Сделать красивый flash баннер

Здравствуйте! Нужно сделать анимационную презентацию с озвучкой, можно flesh или ваши варианты. Материал для работы https://www.youtube.com/watch?v=erNzZEVspCo Презентация должна быть яркая и динамичная. Текст скину. Сроки и сумму, пожалуйста не забываем указывать. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать несложный, но красивый flash баннер.
Описание (ТЗ) + материалы в прикрепленном файле.
Бюджет 40 USD
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