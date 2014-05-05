Создание мультфима 6 мин.

АнимацияЗакрыт14 заявок237 просмотров
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Развивающий мультик для детей по сценарию .

создание иллюстраций и анимация

10 лет назад
Ani_Krodzar
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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