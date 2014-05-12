Поднять посещалку сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок211 просмотров
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Есть старый трастовый сайт с ТИЦ 90, в Якаталоге. Посещалка сейчас около 10-15 уников в сутки. Нужно получить стабильный трафик 200 с глубиной просмотра 2-3 страницы - конечная цель попасть в GGL.

10 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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