Настроить адреса в гугле

Нужно сделать так, что бы гугл отображал в Адреса три сайта по запросу Мотошкола Киев.

Подробности в личку, пишите цены и сроки.

Работаем так: даю исполнителю предоплату в 20%, начинаем работу. Остальные 80% после завершения.

Веблансеры с нулевым рейтингом не интересуют.

Предложения без указания цены и сроков тоже не интересны.