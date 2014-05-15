Требуется SEO помощник

$500
Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок370 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется помощник оптимизатора на удаленную работу. Место вашего проживания не имеет значения.

Что нужно будет делать:

1. Собирать СЯ (на начальном этапе будем проверять и корректировать при необходимости). Далее распределять СЯ по страницам, отбирать запросы для статей, категорий.

2. Давать задания авторам, принимать задания. Проверять тексты.

3. Править тексты на сайтах (включать ключи и т.д.)

4. Мелкие изменения в коде (HTML)

5. Внутренняя оптимизация (перелинковка и т.д.)

Обучаем и надеемся что со временем вы вырастете в полноценного оптимизатора и сможете вести проекты самостоятельно.

На первых этапах работа рутинная, далее - будет интереснее.

Минимальный оклад - 15.000 руб на первые несколько месяцев.

10 лет назад
insget
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
igoor
Игорь 
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$500
30 дней
Профессионал своего дела. Никому не порекомендую, самому нужен. =)
Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Настроить адреса в гугле

    Нужно сделать так, что бы гугл отображал в Адреса три сайта по запросу Мотошкола Киев. Подробности в личку, пишите цены и сроки. Работаем так: даю исполнителю предоплату в 20%, начинаем работу. Остальные 80% после завершения. Веблансеры с нулевым ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выбрать СЧ и НЧ и оптимизировать страницы

    $100

    Есть список запросов. Нужно из них выбрать СК и НК-запросы и под них оптимизировать страницы Тайтл, заголовки h1-h3, текст, мета теги, картинки Будет хорошо если есть опыт работы с битрикс. Если нет, то не критично, Оплата через 10 ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется SEO-копирайтер!

    Всем доброго дня ! Нам в команду требуется человек ,который имеет опыт в написании: -SEO статей -коммерческих предложений для сайтов Мы заинтересованы работать на постоянной основе. Сейчас нужно написать 2 статьи на главку. 1 статья на ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поднять посещалку сайта

    Есть старый трастовый сайт с ТИЦ 90, в Якаталоге. Посещалка сейчас около 10-15 уников в сутки. Нужно получить стабильный трафик 200 с глубиной просмотра 2-3 страницы - конечная цель попасть в GGL.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внутренняя оптимизация нового сайта

    Здравствуйте! Кто может оптимизировать новый сайт финансового-обменного сервиса? Нужно изменение текста на оригинальный, на всех страницах. Подбор ключевых слов на каждую страницу Внутренняя оптимизация каждой страницы. Сайт обменного сервиса, ворд пресс, пишите стоимость за каждую страницу и сроки. Без отзывов ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • SEO-специалист

    Небольшая украинская IT-компания ищет специалиста по SEO, для сотрудничества на постоянной основе. Работа с зарубежными заказчиками. Оплата за проект, поэтапная. Местоположение роли не играет. Общение по skype, email, телефону.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта онлайн курса английского

    Сайт realstudy.ru. Главная цель увеличить количество релевантных посетителей. Регион: вся Россия. Предлагаю начать с анализа сайта, составления семантического ядра и написаия плана продвижения. Естественно не бесплатно. Если эта работа будет сделана хорошо, будем продвигать сайт. Более подробная информация ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прогнать сайт компании по всем каталогам КЗ и СНГ

    Нужно зарегить и добавить инфо и контакты о компании в первую очередь по всем каталогам Казахстана (kz) и прогнать по каталогам СНГ Пишите цену и подход как вы будете работать по прогону

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад