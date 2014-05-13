SEO оптимизация сайта

Есть список запросов. Нужно из них выбрать СК и НК-запросы и под них оптимизировать страницы Тайтл, заголовки h1-h3, текст, мета теги, картинки Будет хорошо если есть опыт работы с битрикс. Если нет, то не критично, Оплата через 10 ...