Продвижение интернет магазина

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пациент yaport.su

Есть проблема с индексацией сайта. из 14000 страниц в индексе 1000 страниц. Необходимо найти и искоренить проблему, а дальше заняться продвижением страниц.

Предлагайте варианты решения проблемы и по оплате скайп.

Если вы принимаете оплату за результат это будет преимуществом.

Интересует долгосрочные взаимоотношения

ПРОШУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ ПЛАТНЫЙ АУДИТ!!!

10 лет назад
yaport
Артём 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Форум – нужно размещать на площадках информацию

    Компании нужно размещать информацию о компании на форумах. Информация должна будет размещаться ТОЛЬКО НА ФОРУМАХ РОССИИ. Требуются в этой области специалисты со своими площадками и старыми аккаунтами. От Вас скайп для общения голосом и стоимость ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правильная настройка robots.txt, title и Метатеги

    Нужна грамотная настройка файла robots.txt. Нужно все прописать так чтобы сайт рос в поисковой выдаче, а не падал вниз (был печальный опыт обратного). Так же нужно корректно прописать title и Метатеги. Нужен опытный специалист который на ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анализ seo сайта

    Нужно выявить и объяснить причину, почему в индексе Яндекса заголовок НЕПРАВИЛЬНЫЙ (двухстворчатое окно), хотя Title прописан совсем по другому (корректно)?

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • СЕО и продажи.

    Заказчик планирует сделать лендинг такого плана: http://clck.ru/9Ct69 Тот же продукт и тд.. Какова стоимость разкрутки и оптимизации, до результата 1 продажа в день(1 медведь в день). Я буду заниматься дизайном лендинга, мой знакомый будет делать верстку и натяжку на ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется SEO помощник

    $500

    Требуется помощник оптимизатора на удаленную работу. Место вашего проживания не имеет значения. Что нужно будет делать: 1. Собирать СЯ (на начальном этапе будем проверять и корректировать при необходимости). Далее распределять СЯ по страницам, отбирать запросы для статей, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Выбрать СЧ и НЧ и оптимизировать страницы

    $100

    Есть список запросов. Нужно из них выбрать СК и НК-запросы и под них оптимизировать страницы Тайтл, заголовки h1-h3, текст, мета теги, картинки Будет хорошо если есть опыт работы с битрикс. Если нет, то не критично, Оплата через 10 ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад