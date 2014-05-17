Продвижение интернет магазина

Пациент yaport.su

Есть проблема с индексацией сайта. из 14000 страниц в индексе 1000 страниц. Необходимо найти и искоренить проблему, а дальше заняться продвижением страниц.

Предлагайте варианты решения проблемы и по оплате скайп.

Если вы принимаете оплату за результат это будет преимуществом.

Интересует долгосрочные взаимоотношения

ПРОШУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ ПЛАТНЫЙ АУДИТ!!!