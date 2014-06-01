Нужно сделать так, что бы гугл отображал в Адреса три сайта по запросу Мотошкола Киев. Подробности в личку, пишите цены и сроки. Работаем так: даю исполнителю предоплату в 20%, начинаем работу. Остальные 80% после завершения. Веблансеры с нулевым ...
Исправить ошибки, подготовить сайт к продвижению
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Сайт на Джумле. Анализ ошибок есть. Нужно исправить, подготовить к продвижению.
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