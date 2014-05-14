Правильная настройка robots.txt, title и Метатеги

Нужна грамотная настройка файла robots.txt. Нужно все прописать так чтобы сайт рос в поисковой выдаче, а не падал вниз (был печальный опыт обратного).

Так же нужно корректно прописать title и Метатеги.

Нужен опытный специалист который на этом собаку съел.