Опыт работы более 5 лет
Мой профиль на ФЛ - https://www.fl.ru/users/AlekseySid/
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WhatsApp +380991269423
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Профессионал своего дела. Работа выполнена быстро и качественно! Рекомендую как ответственного и порядочного исполнителя!
Ответный отзыв
+ хороший заказчик
$7
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Алексею за отличную работу! Все на высшем уровне, виден профессионализм и ответственность!
Ответный отзыв
Четко и ясно ставит задачу, корректен и приятен в общении, расплатился без задержек. Сотрудничеством доволен.
$30
10 баллов
10 лет назад
Получил консультация по снятию фильтра Google. Алексей проконсультировал качественно и быстро, рекомендую!
Ответный отзыв
Сергей заказывал у меня услуги по СЕО консультации. Оплатил без каких-либо вопросов в указанный срок.
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
$10/час
от $100от 2 дней
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