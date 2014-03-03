AlekseySid

Алексей AlekseySid

 
32 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Опыт работы более 5 лет

Мой профиль на ФЛ - https://www.fl.ru/users/AlekseySid/

Skype            Aleksey Sid (live:alekseyseoexpert)

Viber              +380991269423

WhatsApp     +380991269423

Telegram       @alekseyseoexpert

Отзывы заказчиков
nppekos
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Провести аудит сайта
Профессионал своего дела. Работа выполнена быстро и качественно! Рекомендую как ответственного и порядочного исполнителя!
+ хороший заказчик
Ответный отзыв
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Внутренняя оптимизация сайта
Спасибо Алексею за отличную работу! Все на высшем уровне, виден профессионализм и ответственность!
Четко и ясно ставит задачу, корректен и приятен в общении, расплатился без задержек. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
kosmoprince
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сео консультация по снятию ручного фильтра
Получил консультация по снятию фильтра Google. Алексей проконсультировал качественно и быстро, рекомендую!
Сергей заказывал у меня услуги по СЕО консультации. Оплатил без каких-либо вопросов в указанный срок.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
$10/час
от $100от 2 дней
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