Написание обзоров и постинг

КопирайтингЗавершен12 заявок207 просмотров
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Требования :

1) Регистрация в блогах,Соц. сети.,Google+

2) Писать посты с ссылками на сайт с которых будут переходы

Условия оплаты:

Регистрация 30 р

Написание оригинальной статьи от 100р /1к

Объем статей 1к

10 лет назад
gas6
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
10 лет назад
$50
20 дней
Все отлично!
Все супер! Четкое ТЗ, быстрая оплата, хорошее отношение. Работаем дальше:)
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