SEO-копирайтер (удалённо)

Нужно добавлять посты на форум. Не много 2-10 сообщений, сообщения даю – от Вас только добавление. По оплате – предлагайте стоимость за каждое сообщение. Писать в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную работу по удалёнке срочно требуются копирайтеры.
Писать нужно SEO-статьи по ТЗ на самые разные тематики.
Оплата: 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. При успешном сотрудничестве возможно повышение.
Гибкий график. Жёстких требований по минимальному количеству статей в день нет. Необходимо выполнить тестовое неоплачиваемое задание.
Писать на e-mail: [email protected]
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