SEO-копирайтер (удалённо)

добрый день нужен текст (речь) такого формата для видео http://www.youtube.com/watch?v=PDXEsmJL1ns текст высмеивание, юмор. кто будет читать текст? - владелец биржи копирайтинга. В тексте о чем - о автора, о заказчика, о редакторе о качестве тестов, о ценах на тексты о ...