Добавлять посты на форум

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10 лет назад
vladimj
38 летИзраиль
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, нужно написать 15000 знаков без пробелов, тему укажу в личной переписке, говорю сразу, что очень простая. Срок сдачи вечер 19.05.14 - это понедельник. Жду от вас заявок и ожиданий по оплате труда. ...

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    10 лет назад

  • Написать сео текст для размещения рекламной темы

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    Копирайтинг1 исполнитель
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    10 лет назад

  • Копирайт описания для товара + наполнение

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    10 лет назад

  • Специалист по рекламе в сети

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    10 лет назад