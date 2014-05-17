Добрый день! Необходим копирайтер, который заполнит страницы сайта— вступление в СРО (саморегулируемые организации) в области строительства, проектирования и изыскания. Ключевые слова и ТЗ — предоставим. www.roscenter-sro.ru История создания - 3000 знаков Юридические услуги - 7*2000 знаков ФО - 9*1000 знаков Области ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавлять посты на форум. Не много 2-10 сообщений, сообщения даю – от Вас только добавление.
По оплате – предлагайте стоимость за каждое сообщение.
Писать в ЛС.
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