8 статей по широкоформатной печати

Необходим рерайт описаний учебников, детской литературы, учебных пособий и тп (сайт http://www.vse-dlya-detey.ru/). Крайне желательно педагогическое (или хотя бы психологическое) образование, новичка обучим, хотя лучше рерайер с опытом. Просьба обращаться только серьезным кандидатам. Работа постоянная, около ...
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Здравствуйте, необходим копирайт на тему печати, печати наклеек, печати на баннере, на холсте, плоттерная резка и т.д.
Оплата по факту.
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