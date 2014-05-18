Новости для сайта строительной тематики

Необходим текст для продающего сайта. Есть далеко "не идеальный" пример того что необходимо. Можно сделать его рерайтинг. Подробности при общении. Текст во вложении. Оплата только ЯНДЕКС деньгами. Обязательно указывайте стоимость Ваших услуг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно писать примерно 4-5 коротких статей/новостей/обзоров в неделю для сайтов строительной тематики. Пишите свои цены и указывайте скайп.
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