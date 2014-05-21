Продающий текст

Такие заказчики, как Владимир - большая редкость! Задача ставится ооооочень четко. Ответы на все-все-все вопросы - предельно подробные. Общение крайне дружелюбное, чувство юмора имеется. Оплата (и даже предоплата - я так работаю) - во время. Придраться вообще не к чему))))) Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество со столь позитивным человеком)