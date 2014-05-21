Продающий текст

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Можно сделать его рерайтинг.

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10 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
phrola
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена оперативно. Принял с первого раза. дорабатывать не пришлось - для меня это было важно, т.к. времени на правки нет. Только положительные впечатления от взаимодействия с Татьяной. Рекомендую, обязательно обращусь в дальнейшем! Спасибо.
Такие заказчики, как Владимир - большая редкость! Задача ставится ооооочень четко. Ответы на все-все-все вопросы - предельно подробные. Общение крайне дружелюбное, чувство юмора имеется. Оплата (и даже предоплата - я так работаю) - во время. Придраться вообще не к чему))))) Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество со столь позитивным человеком)
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