Копирайт по теме вирт. услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок195 просмотров

Нужно написать яркие, грамотные тексты для сервиса вирт услуг строго по Т.З . (ключи и кол-во вхождений). Опыт написания текстов данной тематики обязателен. Возможно долговременное сотрудничество.

13 лет назад
Vlad1974
50 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров