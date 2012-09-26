Требуется постоянный качественный рерайт новостей для сайта, иногда статей. До 5 штук в день. Статьи и новости на тему недвижимости, ремонта и строительства. Требуется ответственный работник! Срочно! Обязательно ...
Доработать исходный текст для статей на сайте.
Тексты плагиативные...нужно доработать.
Заявки фрилансеров
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