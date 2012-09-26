Требуется постоянный качественный рерайт новостей для сайта, иногда статей. До 5 штук в день. Статьи и новости на тему недвижимости, ремонта и строительства. Требуется ответственный работник! Срочно! Обязательно ...
Составление текстов ссылок
Доброе утро.
Итак, есть семантическое ядро —
1с
1с бухгалтерия
1с бухгалтерия 8.2
1с бухгалтерия 8
программа 1с бухгалтерия
1с бухгалтерия программа
купить 1с
купить 1с в спб
1с купить
продажа 1с бухгалтерия
1с бухгалтерия купить
1с бухгалтерия 8.2 купить
1с бухгалтерия 8 купить
купить 1с бухгалтерия
купить 1с бухгалтерия 8
купить 1с бухгалтерия 8.2
купить 1с бухгалтерию
курсы 1с в санкт петербурге
курсы 1с
1с курсы
курсы 1с в спб
обучение 1с
1с обучение
программа 1с обучение
курсы 1с бухгалтерия
обучение 1с бухгалтерия
1с бухгалтерия обучение
курсы обучения 1с
1с курсы обучения
1с обслуживание
обслуживание 1с
обслуживание 1с бухгалтерии
настройка 1с
настройка 1с 8.2
настройка 1с бухгалтерия
1с настройка
сопровождение 1с
сопровождение 1с 8
сопровождение 1с цены
1с сопровождение
поддержка 1с
поддержка 1с 8.2
1с поддержка
доработка 1с
1с доработка
(Итого получается 45 ключевиков.)
Нужно по каждому ключевику составить 10 текстов в формате Sape.
Т.е. текст длинной от 80 до 100 символов (включительно) с пробелами, без учёта тэгов #a# и #/a#.
Тексты должны быть абсолютно читабельны и осмысленны.
Примеры хороших текстов —
"В нашей компании вы можете не только #a#купить 1с в СПб#/a#, но и получить полгода обслуживания в подарок." (99 символов без учёта спецтэгов, прямое вхождение)
"Очень давно пользуемся программой 1С Бухгалтерия, всем довольны. Всегда свежие обновления." (90 символов без учёта спецтэгов, прямое вхождение)
"Рекомендую вам попробовать 1С Бухгалтерию от 1С-Развитие. Очень качественное обслуживание." (90 символов без учёта спецтэгов, непрямое вхождение)
Теперь о том, какие тексты нужны. (на примере ключа "доработка 1с")
Для каждого ключа нужно 10 текстов, из них
5 — должны быть с прямым вхождением (т.е. текст должен содержать "#a#доработка 1С#/a#")
3 — с непрямым вхождением (т.е. текст должен содержать "любые #a#доработки 1С#/a#" или любые падежи-склонения, а также что-то вроде "#a#доработка вашей 1С#/a#" — тоже непрямое вхождение)
2 — с указанием региона Санкт-Петербург в анкоре (т.е. текст должен содержать "#a#доработка 1С в Санкт-Петербурге#/a#" или "#a#доработка 1С в СПб#/a#").
Ключи зачастую содержат в себе аббревиатуры или названия. К примеру, "1с бухгалтерия". Тут мы стараемся в большинстве случаев (70-80%) писать грамотно, с большой буквы ("1С Бухгалтерия"), но иногда (20-30%) употреблять и другие варианты ("1с бухгалтерия", "1С бухгалтерия", "1с Бухгалтерия").
Теперь считаем.
45 ключей x 10 текстов = 450 текстов
Средняя длина текста от 80 до 100 символов.
Т.е. 4-4,5 тысячи символов выйдет.
Прошу публиковать свои цены ЗА ВСЁ ЗАДАНИЕ в заявке.
НЕ ПИШИТЕ, пожалуйста, в скайп, аську и т.п.
С выбранным исполнителем, если всё пройдёт успешно, можем договориться о постоянном сотрудничестве в этой сфере. Анкоров нужно нечасто, но много.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для постоянной работы в команде нужны авторы с отличным, легким стилем. Обязательно - с портфолио. В заявке указывайте: 1) ссылки на 2 своих работы (на русском языке) - не на портфолио, ...Копирайтинг53 заявкиЗакрыт12 лет назад
В обязанности входит: -постинг статей (ну и написание уникальных, соотвественно, тематика ИТ/хостинг/технологии) -настройка и поддержа Вордпрес движка -постинг комментариев со ссылкой на наш блог по другим блогам, кроспостинг -добавление блога в ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Требуется, 10-15 уникальных, содержательных статей на тему строительства.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день всем Исполнителям. Меня интересуют статьи размером 2000–3000 збп. Статьи должны быть уникальными. Что мне нужно? — Это может быть история о том, как ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $21
Для сайта необходимо написать статью: 6000 знаков без пробелов — копирайтинг. Тематика сайта: XXXXX универсальный интернет-помощник. Каталог XXXXX содержит массу интересной информации о медицинских учреждениях и реабилитационных центрах, салонах красоты и SPA-салонах, ...Завершен13 лет назад
Требуются сотрудники проживающие на территории Москвы и Московской области для написания отзывов о работе магазинов в рунете.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо написать 50 отзывов на разнообразные товары и услуги с включением указанных ключевых слов. Объем каждого отзыва от 3000 знаков.Завершен13 лет назад
Удаленная работа с крупным издательством автомобильной тематики. Требуется контент-менеджер или копирайтер. Задача: создавать ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
сайт metko.ru Необходимо заказать рерайт статьи (смысл не меняем, но нужно все описать более доступным языком, для клиентов).Закрыт13 лет назад