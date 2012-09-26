Составление текстов ссылок

Доброе утро.

Итак, есть семантическое ядро —

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(Итого получается 45 ключевиков.)

Нужно по каждому ключевику составить 10 текстов в формате Sape.

Т.е. текст длинной от 80 до 100 символов (включительно) с пробелами, без учёта тэгов #a# и #/a#.

Тексты должны быть абсолютно читабельны и осмысленны.

Примеры хороших текстов —

"В нашей компании вы можете не только #a#купить 1с в СПб#/a#, но и получить полгода обслуживания в подарок." (99 символов без учёта спецтэгов, прямое вхождение)

"Очень давно пользуемся программой 1С Бухгалтерия, всем довольны. Всегда свежие обновления." (90 символов без учёта спецтэгов, прямое вхождение)

"Рекомендую вам попробовать 1С Бухгалтерию от 1С-Развитие. Очень качественное обслуживание." (90 символов без учёта спецтэгов, непрямое вхождение)

Теперь о том, какие тексты нужны. (на примере ключа "доработка 1с")

Для каждого ключа нужно 10 текстов, из них

5 — должны быть с прямым вхождением (т.е. текст должен содержать "#a#доработка 1С#/a#")

3 — с непрямым вхождением (т.е. текст должен содержать "любые #a#доработки 1С#/a#" или любые падежи-склонения, а также что-то вроде "#a#доработка вашей 1С#/a#" — тоже непрямое вхождение)

2 — с указанием региона Санкт-Петербург в анкоре (т.е. текст должен содержать "#a#доработка 1С в Санкт-Петербурге#/a#" или "#a#доработка 1С в СПб#/a#").

Ключи зачастую содержат в себе аббревиатуры или названия. К примеру, "1с бухгалтерия". Тут мы стараемся в большинстве случаев (70-80%) писать грамотно, с большой буквы ("1С Бухгалтерия"), но иногда (20-30%) употреблять и другие варианты ("1с бухгалтерия", "1С бухгалтерия", "1с Бухгалтерия").

Теперь считаем.

45 ключей x 10 текстов = 450 текстов

Средняя длина текста от 80 до 100 символов.

Т.е. 4-4,5 тысячи символов выйдет.

Прошу публиковать свои цены ЗА ВСЁ ЗАДАНИЕ в заявке.

НЕ ПИШИТЕ, пожалуйста, в скайп, аську и т.п.

С выбранным исполнителем, если всё пройдёт успешно, можем договориться о постоянном сотрудничестве в этой сфере. Анкоров нужно нечасто, но много.