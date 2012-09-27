Требуется постоянный качественный рерайт новостей для сайта, иногда статей. До 5 штук в день. Статьи и новости на тему недвижимости, ремонта и строительства. Требуется ответственный работник! Срочно! Обязательно ...
Ведущий корпоративного блога
В обязанности входит:
-постинг статей (ну и написание уникальных, соотвественно, тематика ИТ/хостинг/технологии)
-настройка и поддержа Вордпрес движка
-постинг комментариев со ссылкой на наш блог по другим блогам, кроспостинг
-добавление блога в каталоги\листинги, СЕО продвижение блога
Идеи нужны от ВАС!
Работа постоянна, занимать будет не много времени.
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