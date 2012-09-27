Ведущий корпоративного блога

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки185 просмотров

В обязанности входит:

-постинг статей (ну и написание уникальных, соотвественно, тематика ИТ/хостинг/технологии)

-настройка и поддержа Вордпрес движка

-постинг комментариев со ссылкой на наш блог по другим блогам, кроспостинг

-добавление блога в каталоги\листинги, СЕО продвижение блога

Идеи нужны от ВАС!

Работа постоянна, занимать будет не много времени.

WordPress
13 лет назад
sturmbanfurer
Глобин 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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