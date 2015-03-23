Нужен дешевый рерайт новостей

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Завершен37 заявок910 просмотров

Требуется постоянный качественный рерайт новостей для сайта, иногда статей. До 5 штук в день.

Статьи и новости на тему недвижимости, ремонта и строительства.

Требуется ответственный работник! Срочно!

Обязательно указывайте цену за 1000 знаков.

12 лет назад
adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

angel-57
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$100
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

angel-57
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад