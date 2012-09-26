Рерайт статьи для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок235 просмотров

сайт metko.ru

Необходимо заказать рерайт статьи (смысл не меняем, но нужно все описать более доступным языком, для клиентов).

13 лет назад
katerina_metko
Екатерина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rasskazov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад
$23
1 день

Заявки фрилансеров

rasskazov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-1)
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт описаний различных организаций

    Необходимо сделать рерайт описаний различных организаций (торговые центры, рестораны, кафе, туристические компании, развлекательные центры и др) с их официальных сайтов. Работы много, возможно долговоременное сотрудничество. Оплата — меньше 1 долл за 1 000 символов бп.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • СЕО тексты

    Необходим СЕО копирайтинг на 16000 знаков. Тематика строительство, ремонт.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны статьи для продвижения сайта

    Добрый день! Нужны статьи бизнес тематики. На данный момент 10 шт. от 2500 символов без пробелов. Статьи должны быть 100% уникальные, подчеркиваю 100% уникальные. для меня это важно. Срок выполнения 3 - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты по фотоуслугам на сайт

    Пишите сроки для сайта premiumfoto.ru оплата 2 у.е. за 1000 символов. текст не должен быть спамным, ключевые слова по 1 разу достаточно употребить. Не надо в статье писать 100 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать тексты для сайта

    Надо написать тексты для сайта магазина футболок. Общее количество текстов - 14, суммарный объем знаков - 10000. ТЗ в приложении. Требования: 1) Текст должен ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно составить описание сайта + ключи

    Здравствуйте. Ищем исполнителя для ПОСТОЯННОГО сотрудничества. Необходимо сделать описание сайтов, (около 250 зн. б.п. для каждого сайта + придумать ключевые слова, около 150 зн.б.п.), исходя из тематик сайтов: promk.net battleborne.com lineageradio.com ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад