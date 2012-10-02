Развернутый FAQ обзор каждого магазина в отдельности. На данный момент интересует два обзора китайских магазинов BIC и tinydeal. План статьи (как она должна выглядеть) я дам. Статья должна быть со ...
Написать тексты для сайта
Надо написать тексты для сайта магазина футболок.
Общее количество текстов - 14, суммарный объем знаков - 10000.
ТЗ в приложении.
Требования:
1) Текст должен быть ориентирован на людей. То есть, при прочтении не должно возникать впечатления. что текст составлен исключительно в интересах СЕО.
2) Строгое соблюдение требований ТЗ к вхождению ключевиков и объему текста.
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