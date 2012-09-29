Нужны «реальные истории из жизни» в стиле сайтов zadolba.li или ispovedi.com . Объем текста: 1500-2500 с учетом пробелов, но важно не количество символов, а интересная оригинальная история. Темы любые, кроме эротики и запрещенных законодательством, обязательно разные. Повествование от первого лица или от имени «хорошего знакомого». Можно глубокий рерайт, но текст обязательно должен быть уникальным, читаемым и интересным для реального человека.

Пока требуется 5 тестовых рассказов (оплачиваются согласно условиям этого задания) по 3 wmz за рассказ, дальше будут новые заказы на эту и другие темы. Время на написание 5 текстов: 3 дня.