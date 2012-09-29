Реальные истории из жизни

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок292 просмотра

Нужны «реальные истории из жизни» в стиле сайтов zadolba.li или ispovedi.com . Объем текста: 1500-2500 с учетом пробелов, но важно не количество символов, а интересная оригинальная история. Темы любые, кроме эротики и запрещенных законодательством, обязательно разные. Повествование от первого лица или от имени «хорошего знакомого». Можно глубокий рерайт, но текст обязательно должен быть уникальным, читаемым и интересным для реального человека.

Пока требуется 5 тестовых рассказов (оплачиваются согласно условиям этого задания) по 3 wmz за рассказ, дальше будут новые заказы на эту и другие темы. Время на написание 5 текстов: 3 дня.

13 лет назад
rootrain
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vasilisa1127
62 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличное качество работы, тексты написаны лучше и быстрее, чем того требовало задание. Я рискнул поработать с автором-новичком без отзывов, соблазнившись на низкую стоимость - и не прогадал. Обязательно буду работать с Василисой и дальше.
Александр умеет доходчиво объяснить задание и очень доброжелательно общается с автором. Работать было очень приятно. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vasilisa1127
62 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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