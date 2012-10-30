Необходимо уникальное описании товара + копипаст характеристик. Описание от 500 до 1000 знаков. Оплата за каждый товар 1$. Работа постоянная.
Копирайтинг. Тематика: детские коляски
Требования к текстам:
Тексты будут размещаться в бирже миралинкс, посему если они не будут проходить модерацию, то будут отправлятся на доработку с соответсвующими указаниями. Пока будет большая пачка текстов на 2-е ссылки. Основные требования:
1) Размер от 2к без пробелов
2) Ссылки должны быть разнесены в тексте относительно друг друга на растояние в 700-1000 символов
3) Приветствуется разбивка текста на блоки с помощью заголовков, списков
4) Статья должна быть тематическая (не гоится вставление ключей в статью про газовые котлы)
5) Нужно выделить в тексте стронгом по одному разу каждый анкор
Текст1:
коляска Inglesina Classica
коляски люльки
итд.. Всего 27 текстов.
Стоимость 1000 знаков = 1.5$
Оплата webmoney
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг102 заявкиЗакрыт11 лет назад
Развернутый FAQ обзор каждого магазина в отдельности. На данный момент интересует два обзора китайских магазинов BIC и tinydeal. План статьи (как она должна выглядеть) я дам. Статья должна быть со ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Доброго времени суток, друзья! К сожалению, мой предыдущий исполнитель безнадежно пропал в дебрях Инета, поставив меня перед необходимостью вновь публиковать проект. Итак, требуется закончить перевод инструкции для мультиварки с корейского на русский. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется контент-менеджер (рерайтер) на фрилансе. Необходимо заполнять описания к товарам для интернет-магазина http://protoria.ua В каждой товарной карточке нужно заполнить: краткое описание — несколько строк + полное описание(от 500 до 2500 символов. ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Для частого сотрудничества ищеся опытный рерайтер/контент-менеджер Рерайт описания товара в yml файл с официальных сайтов с сохранением тех.характеристик, добавление фото Первоначальное количество 500-800 наименований От Вас: стоимость за позицию и сроки выполнения. ...Закрыт13 лет назад
Требуется написать статью на 4-5 тыс символом для главной страницы сайта. Тематика: реклама и продвижение Вконтакте. За 1000 символом 1-1.5$ Ключи предоставлю выбранному исполнителю. Оставляйте заявки.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, небольшой веб-студии нужен копирайтер для постоянного сотрудничества. Объем работы около 10 тыс. знаков в неделю. Обязанности: Написание качественных, интересных текстов на разные коммерческие тематики Требования: ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен рекламный текст для сайта продажника. Только для тех кто уже работал в данном направлении. Тематика: Лечение желудка.Закрыт13 лет назад
- $1000
Требуется автор статей для постоянной работы в мужском журнале. Тематика: техника (автомобили, смартфоны и тд.). Необходимо выполнять 5-7 статей в неделю. Средний объем ...Закрыт13 лет назад
- $10000
Для написания контента на сайт требуется опытный копирайтер, знакомый с тематикой "Таможенное оформление и логистика". Требуется вытянуть из заказчика необходимую вам информацию и написать тексты-конфетки на сайт. Разумеется, уникальность и грамотность, а ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад