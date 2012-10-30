Копирайтинг. Тематика: детские коляски

Требования к текстам:

Тексты будут размещаться в бирже миралинкс, посему если они не будут проходить модерацию, то будут отправлятся на доработку с соответсвующими указаниями. Пока будет большая пачка текстов на 2-е ссылки. Основные требования:

1) Размер от 2к без пробелов

2) Ссылки должны быть разнесены в тексте относительно друг друга на растояние в 700-1000 символов

3) Приветствуется разбивка текста на блоки с помощью заголовков, списков

4) Статья должна быть тематическая (не гоится вставление ключей в статью про газовые котлы)

5) Нужно выделить в тексте стронгом по одному разу каждый анкор

Текст1:

коляска Inglesina Classica

коляски люльки

итд.. Всего 27 текстов.

Стоимость 1000 знаков = 1.5$

Оплата webmoney