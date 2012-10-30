Копирайтинг. Тематика: детские коляски

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Завершен5 заявок213 просмотров

Требования к текстам:

Тексты будут размещаться в бирже миралинкс, посему если они не будут проходить модерацию, то будут отправлятся на доработку с соответсвующими указаниями. Пока будет большая пачка текстов на 2-е ссылки. Основные требования:

1) Размер от 2к без пробелов

2) Ссылки должны быть разнесены в тексте относительно друг друга на растояние в 700-1000 символов

3) Приветствуется разбивка текста на блоки с помощью заголовков, списков

4) Статья должна быть тематическая (не гоится вставление ключей в статью про газовые котлы)

5) Нужно выделить в тексте стронгом по одному разу каждый анкор

Текст1:

коляска Inglesina Classica

коляски люльки

итд.. Всего 27 текстов.

Стоимость 1000 знаков = 1.5$

Оплата webmoney

13 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

VIRJINIYA
Виктория 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень довольны качеством и сроками исполнения заказа. Тексты супер! Виктория просто замечательный копирайтер. Если вы до этого заказывали тексты у кого-то другого - удалите эти контакты и обращайтесь к Вике! ;) Продолжаем сотрудничество. Всем рекомендуем!!!
Отличный работодатель! Интересное и четко поставленное задание, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

VIRJINIYA
Виктория 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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