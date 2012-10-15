Статьи-обзоры зарубежных инет магазинов

Развернутый FAQ обзор каждого магазина в отдельности.

На данный момент интересует два обзора китайских магазинов BIC и tinydeal.

План статьи (как она должна выглядеть) я дам.

Статья должна быть со скринами того как происходит покупка и пр. в статье по сути должны быть освещены все моменты покупки, возврата, доставки, оплаты и пр. в магазине.

Обзор товаров писать не нужно, лишь упомянуть направление и т.п.

За каждую статью оплата 500 р.

Важное условие - после покупки нами статьи, вы нигде и никогда не должны ее выкладывать а также указывать наш сайт (ни ссылкой ни названием), это обязательное условие, которое необходимо для полноценного продвижения сайта.