Статьи-обзоры зарубежных инет магазинов

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Завершен8 заявок322 просмотра

Развернутый FAQ обзор каждого магазина в отдельности.

На данный момент интересует два обзора китайских магазинов BIC и tinydeal.

План статьи (как она должна выглядеть) я дам.

Статья должна быть со скринами того как происходит покупка и пр. в статье по сути должны быть освещены все моменты покупки, возврата, доставки, оплаты и пр. в магазине.

Обзор товаров писать не нужно, лишь упомянуть направление и т.п.

За каждую статью оплата 500 р.

Важное условие - после покупки нами статьи, вы нигде и никогда не должны ее выкладывать а также указывать наш сайт (ни ссылкой ни названием), это обязательное условие, которое необходимо для полноценного продвижения сайта.

13 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранные исполнители

bumpyroad
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$34
3 дня
Отзыв совершенно не по делу. Статья была выполнена, но в силу временной заморозки проекта, она не была мной использована (о чем можно посмотреть в гугле или в яндексе), и даже не была прочитана. Исполнитель не совсем адекватно себя повел в данном случае оставив мне отзыв не по делу. Впервые встречаю таких непонимающих исполнителей.
Уже полтора месяца заказчик не переводит оплату. Постоянно ссылается на задержки в проекте и оттягивает все на неопределенный срок. Не рекомендую работать с ним!
Sergio_87_08
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$17
2 дня
Спасибо за работу.
Был рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

bumpyroad
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
Sergio_87_08
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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