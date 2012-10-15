Необходимо уникальное описании товара + копипаст характеристик. Описание от 500 до 1000 знаков. Оплата за каждый товар 1$. Работа постоянная.
Статьи-обзоры зарубежных инет магазинов
Развернутый FAQ обзор каждого магазина в отдельности.
На данный момент интересует два обзора китайских магазинов BIC и tinydeal.
План статьи (как она должна выглядеть) я дам.
Статья должна быть со скринами того как происходит покупка и пр. в статье по сути должны быть освещены все моменты покупки, возврата, доставки, оплаты и пр. в магазине.
Обзор товаров писать не нужно, лишь упомянуть направление и т.п.
За каждую статью оплата 500 р.
Важное условие - после покупки нами статьи, вы нигде и никогда не должны ее выкладывать а также указывать наш сайт (ни ссылкой ни названием), это обязательное условие, которое необходимо для полноценного продвижения сайта.
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