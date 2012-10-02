СЕО тексты

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  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок215 просмотров

Необходим СЕО копирайтинг на 16000 знаков.

Тематика строительство, ремонт.

13 лет назад
Web-Direktor
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$80
4 дня
Заказывал у Ольги тексты. Получил очень качественный результат. Всем доволен. Спасибо!
Только положительные впечатления от сотрудничества. ТЗ четкое, тема интересная, оплата моментальная. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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