Составить 1000 анкоров на английском фарматематики

$200
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Завершен2 заявки163 просмотра

Требуется написать 1000 анкоров для sape.ru на фармакологическую тематику по требуемым ключевым словам.

- Для каждого ключевого слова анкоры с околосылочным текстом

- Анкоры ТОЛЬКО на английском

- Анкоры должны быть полностью человекочитаемыми и грамотными

- Ссылка выделяется #a#…#/a#

- Не длиннее 90 символов

Текст ссылки:

1) 40% — точное вхождение ключевого слова

2) 40% — разбавленное ключевое слово

3) 20% — ключевые слова-паразиты (here, there, link, site и т.д.)

Ключевые слова предоставлю выбранному исполнителю.

13 лет назад
mihse
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$270
3 дня
Работа выполнена очень качественно.
С Михаилом приятно сотрудничать. Спокойный, доброжелательный, легкий в общении, терпеливый. Работу оплачивает без промедления. Рада была помочь. Желаю успехов в Вашем проекте!

Заявки фрилансеров

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад