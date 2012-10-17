Постоянно нужно писать и редактировать статьи! 1000 знаков - 50 рублей
Составить 1000 анкоров на английском фарматематики
Требуется написать 1000 анкоров для sape.ru на фармакологическую тематику по требуемым ключевым словам.
- Для каждого ключевого слова анкоры с околосылочным текстом
- Анкоры ТОЛЬКО на английском
- Анкоры должны быть полностью человекочитаемыми и грамотными
- Ссылка выделяется #a#…#/a#
- Не длиннее 90 символов
Текст ссылки:
1) 40% — точное вхождение ключевого слова
2) 40% — разбавленное ключевое слово
3) 20% — ключевые слова-паразиты (here, there, link, site и т.д.)
Ключевые слова предоставлю выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
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