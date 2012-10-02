Требуется автор по написанию статей

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт55 заявок599 просмотров

Постоянно нужно писать и редактировать статьи!

1000 знаков - 50 рублей

Написание статей
13 лет назад
NikSerg63
Назаров 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется разможение статей

    Добрый день. Необходимо размножение статей. Для начала хочется размножить пару статей , ~1000 и 2000 символов, на 20-30, а можно и 40 вариантов. Насколько это реально, есть ли у кого такой опыт? Какая будет уникальность ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен эффективный продающий текст

    $70

    Нужен продающий текст + коротки текст для upsale + мотивирующий абзац + одна страничка «спасибо!» Тексты КОРОТКИЕ. Воды не надо! Два слова по услвоиям: * пожалуйста примеры Ваших работ, ...

    HTML
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется рерайтер для строительного проекта

    Требуется сделать несколько десятков «гостевых» статей (то есть, размещенных на других сайтах, но содержащих ссылку на мой) по 3.000 символов. Тематика — строительство. Сверхкачества статей не требуется — обычный ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта тематики Dota 2

    $250

    Требуется человек с игрой Dota 2 Нужно будет качественно актуализировать сайт www.dota-manual.ru до Dota 2 Данные можно брать с сайта и сверяться с игрой: http://dota2.ru/heroes/ http://dota2.ru/items/ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ведущий корпоративного блога

    В обязанности входит: -постинг статей (ну и написание уникальных, соотвественно, тематика ИТ/хостинг/технологии) -настройка и поддержа Вордпрес движка -постинг комментариев со ссылкой на наш блог по другим блогам, кроспостинг -добавление блога в ...

    WordPress
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи "Истории успеха"

    $100

    Добрый день всем Исполнителям. Меня интересуют статьи размером 2000–3000 збп. Статьи должны быть уникальными. Что мне нужно? — Это может быть история о том, как ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составление текстов ссылок

    Доброе утро. Итак, есть семантическое ядро — 1с 1с бухгалтерия 1с бухгалтерия 8.2 1с бухгалтерия 8 программа 1с бухгалтерия 1с бухгалтерия программа купить 1с купить 1с ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статья для сайта о здоровом образе жизни

    $21

    Для сайта необходимо написать статью: 6000 знаков без пробелов — копирайтинг. Тематика сайта: XXXXX универсальный интернет-помощник. Каталог XXXXX содержит массу интересной информации о медицинских учреждениях и реабилитационных центрах, салонах красоты и SPA-салонах, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад