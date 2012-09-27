Требуется рерайтер для строительного проекта

Требуется сделать несколько десятков «гостевых» статей (то есть, размещенных на других сайтах, но содержащих ссылку на мой) по 3.000 символов.

Тематика — строительство.

Сверхкачества статей не требуется — обычный рерайт, с уникальностью 90–95%. (Источники находите Вы)

От вас — цены, сроки, ссылки на примеры работ.