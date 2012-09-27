Требуется рерайтер для строительного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок344 просмотра

Требуется сделать несколько десятков «гостевых» статей (то есть, размещенных на других сайтах, но содержащих ссылку на мой) по 3.000 символов.

Тематика — строительство.

Сверхкачества статей не требуется — обычный рерайт, с уникальностью 90–95%. (Источники находите Вы)

От вас — цены, сроки, ссылки на примеры работ.

13 лет назад
marafonetz
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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