Требуется постоянный качественный рерайт новостей для сайта, иногда статей. До 5 штук в день. Статьи и новости на тему недвижимости, ремонта и строительства. Требуется ответственный работник! Срочно! Обязательно ...
Требуется рерайтер для строительного проекта
Требуется сделать несколько десятков «гостевых» статей (то есть, размещенных на других сайтах, но содержащих ссылку на мой) по 3.000 символов.
Тематика — строительство.
Сверхкачества статей не требуется — обычный рерайт, с уникальностью 90–95%. (Источники находите Вы)
От вас — цены, сроки, ссылки на примеры работ.
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