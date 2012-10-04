Нужны обзоры фильмов-премьер

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Завершен25 заявок183 просмотра

Ищу копирайтера для качественных обзоров премьерных фильмов. Пишите цену за 1к

13 лет назад
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Михаил 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$36
3 дня
Отличный исполнитель! Текстами очень доволен) Зачитался прям) Советую!
Спасибо Михаилу за интересное задание и своевременную оплату! Рекомендую его как хорошего заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад