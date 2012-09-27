Сделать FAQ для сайта по противопожарной тематике

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Закрыт8 заявок156 просмотров

Нужно разработать актуальный FAQ охватывающий правовые и технические аспекты в области обеспечения пожарной безопасности. FAQ будет размещен на сайте фирмы предлагающей услуги по установке систем пожарной безопасности. Во вложении примерный перечень вопросов.

13 лет назад
shaitanat
Кирилл 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров