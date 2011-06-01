Требуются статейки про казино на английском

Здравствуйте! Тема на диплом: Методы выравнивания графиков нагрузки в промышленных котельных и их сравнительный анализ. Есть данные по котельной, пример работы, защита 20- го июня. Ваши предложения. Возможны работы под ключ. 30 000рублей. С уважением.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет
если кто-то имеет опыт в данном направлении и хочет подзаработать деньжат то скидывайте примеры работ и ценник на статьи про:
- рулетку
-блекджек
- покер
-программы-боты для казино и программы для выигрыша в казино
-бонусхантинг (обязательно знать что это)
из расчета цены за 1к символов с пробелами
ищу постоянного работника на длительное время если устроит цена работы
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕРЫ ВАШИХ РАБОТ
интересен как рерайт так и копирайт
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