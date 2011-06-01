Требуются статейки про казино на английском

Всем привет

если кто-то имеет опыт в данном направлении и хочет подзаработать деньжат то скидывайте примеры работ и ценник на статьи про:

- рулетку

-блекджек

- покер

-программы-боты для казино и программы для выигрыша в казино

-бонусхантинг (обязательно знать что это)

из расчета цены за 1к символов с пробелами

ищу постоянного работника на длительное время если устроит цена работы

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕРЫ ВАШИХ РАБОТ

интересен как рерайт так и копирайт