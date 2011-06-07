6 текстов про цветы по 1000 знаков

Для сайта www.odinbuket.ru требуется написать 6 текстов примерно по 1000 символов без пробелов.

Тексты:

1) текст для главной страницы

отразить следующие тезисы

- интернет-магазин доставка цветов по Москве и области

- У нас только свежие цветы

- Доставка в день заказа

- Никакой мишуры, только цветы и обертка из целлофана

- Выгодные цены: чем больше цветов купил, тем больше скидка

использовать ключевые слова :купить цветы, купить букет, в интернет магазине, доставка по москве, розы.

2)текст для группы товаров "розы" (http://odinbuket.ru/cveti/rozy/)

- у нас вы можете купить розы дешево и с доставкой

- Мы НЕ торгуем подмосковными розами. Только Эквадор. Причина такой дескриминации очень простая - Эквадорская роза наиболее стойкая.

- Только свежие поставки. Наша репутация для нас важнее чем количество клиентов.

- доставка осуществляется в день заказа.

3-6) по одному к каждой розе, тезисы те же что и для группы

+употребить цвет роз и названия сортов, и упомянуть по какому поводу можно подарить каждый цветок(например, красные- классика, белые на свадьбу и тд...)

Оплата на веб-мани.