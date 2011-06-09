10 статей для сайта

КопирайтингЗавершен14 заявок236 просмотров
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Для сайта www.neoluxe.ru нужно написать 10 статей по 1500 знаков каждая на темы:

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2. Дизайн студии Екатеринбург

3. Студии дизайна интерьера

4. Дизайн квартир Екатеринбург

5. Цены на проектные работы

6. Услуги дизайнера интерьера

7. Сколько стоит дизайн

8. Цены на дизайн интерьера

9. Стоимость дизайн квартир

10. План расстановки мебели

13 лет назад
neoluxe
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
FreelanceKP
Татьяна 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Статьи написаны грамотно, оперативно, читабельно, отражают суть. Текст оптимизирован для ПС. Именно то, что мне было нужно.
Точно составленное ТЗ, помощь в подборе исходного материала, своевременная оплата и просто приятный в общении заказчик. Рекомендуем!
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