10 статей для сайта

Необходим рерайт текстов на постоянной основе по недвижимости Москвы. Желательно иметь опыт по написанию рерайтов по данной тематике.Материалы должны быть хорошего качества, для читателей. 1.2 wmz -1000 знаков. В неделю 3-6 статей нужно обязательно.
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Для сайта www.neoluxe.ru нужно написать 10 статей по 1500 знаков каждая на темы:
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