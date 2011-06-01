Тексты для нового сайта

КопирайтингЗакрыт24 заявки397 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создается сайт автомобильной тематики, примерно 50 страниц, требуются различные работы по его наполнению, сопровождению, раскрутке

13 лет назад
tehremont
Серго 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Нужно качественно написать обзор сайта

    Добрый день! Нужно качественно написать обзор описывающий сайт с учетом ключевых слов. Максиму 1500 символов. Прошу обращаться только профессионалов в этом деле. Буду ждать Ваших предложений.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переписать тексты для сайта

    Нужно полностью переписать тексты, всего около 7000-8000 символов. Нужен уникальный текст (проверяем), ориентированный под SEO (важна ваша компетентность в этом вопросе). Плюс будет несколько статей по схожей с сайтом тематике. В комментариях сразу пишите цену за ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 6 текстов про цветы по 1000 знаков

    Для сайта www.odinbuket.ru требуется написать 6 текстов примерно по 1000 символов без пробелов. Тексты: 1) текст для главной страницы отразить следующие тезисы - интернет-магазин доставка цветов по Москве и области - У нас только свежие ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен SEO текст

    $90

    Доброго дня всем! Срочно нужен очень качественный, грамотный со смыслом, СЕО текст для главной страницы и для категорий для главной - 3000 знаков для категорий 1000 знаков x 6 В итоге, нам нужен 9000 знаков. Слова: сток, сток одежда, одежда сток, ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт описаний к мультфильмам

    Приветствую! Нужен человек, который за небольшую плату выполнит несложный рерайт описаний к мультфильмам. Если работа будет выполнена хорошо, возможно дальнейшее сотрудничество. Писать в проект или в ЛС.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуются статейки про казино на английском

    $250

    Всем привет если кто-то имеет опыт в данном направлении и хочет подзаработать деньжат то скидывайте примеры работ и ценник на статьи про: - рулетку -блекджек - покер -программы-боты для казино и программы для выигрыша в казино -бонусхантинг (обязательно знать что это) из ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание продающих текстов

    $50

    Необходимо написание статей на сайт, которые привлекают внимание и "продают"... Сайт - курсы английского языка. Все остальная информация по запросу.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод странички англ.-рус.

    Качественный, смысловой перевод страницы. Адрес страницы http://www.diamondrewards.net/faq Предложения с отсутсвием скайп-контакта не рассматриваются.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад