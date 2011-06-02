Увеличение продаж

КопирайтингЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Доброго времени суток!

Требуется специалист по написанию грамотных текстов с учетом прихологии. Необходимо продумать,чтобы максимально поднять продажи(что удалить, что добавить и т.д). Магазина 2, 1 - spytec.biz, 2 - spylab.biz

Человек должен быть креативным, иметь представление о шпионской техники, иметь отзывы и хорошие примеры работ.Указывайте, пожалуйста, цены.

Работа будет постоянно!

icq 311-023-355

13 лет назад
mailtodemon
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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